Fca: lancerà vetture speciali in Brasile, omaggio a 'Selecao'

Dopo aver firmato un accordo con la Federcalcio brasiliana (Cbf), Fca ha annunciato il lancio di una serie speciale di veicoli in onore della nazionale verdeoro.

"Abbiamo notato una grande sintonia di valori tra la 'Selecao' e Fiat", ha dichiarato Herlander Zola, direttore Fiat per l'America Latina nonché direttore commerciale del marchio in Brasile. Il gruppo automobilistico sponsorizzerà la Cbf per i prossimi quattro anni in sostituzione della statunitense Chevrolet.

Non è la prima volta che Fiat lancia vetture speciali in onore della nazionale brasiliana. In occasione dei Mondiali del 2014, svoltisi in Brasile, la casa automobilistica ha messo in vendita la Uno 'Rua' (Strada), che era disponibile nelle versioni giallo o bianco e aveva sulla carrozzeria adesivi con i colori della bandiera brasiliana.