Consip: aggiudicata gara noleggio 5.600 auto Forze sicurezza

Consip ha aggiudicato definitivamente la gara per la fornitura di 5.600 veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Forze di sicurezza, giunta alla sua seconda edizione. Lo si legge in una nota di Consip, in cui si precisa che la gara è stata aggiudicata per i quattro lotti previsti a Leasys Spa. La Convenzione, della durata di 18 mesi, con possibile proroga di ulteriori 12, prevede un quantitativo massimo di fornitura pari a 4mila veicoli, che potrà arrivare fino complessivi 5.600 veicoli. Il risparmio medio conseguito sui quattro lotti rispetto ai prezzi posti a base d'asta è pari al 28%.

"Una iniziativa di grande soddisfazione che ci consente di mettere a disposizione delle Forze dell'ordine una soluzione di grande flessibilità, come il noleggio, per rispondere a fabbisogni di rinnovo della flotta", spiega l'a.d. di Consip Cristiano Cannarsa. La convenzione - a cui potranno accedere tutti i corpi di sicurezza (comprese le polizie locali) - ha l'obiettivo di coprire il fabbisogno di veicoli delle Forze dell'ordine per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica tramite lo strumento del noleggio a lungo termine (da 5 a 8 anni), che permette il rinnovo dei parchi auto delle forze di polizia in tempi più rapidi di quelli ottenibili con l'acquisto dei veicoli e una migliore programmazione della spesa. "Insieme ad altre iniziative quali le convenzioni per le 'Autovetture blindate' e per le 'Auto operative destinate alla tutela del territorio', la gara aggiudicata oggi arricchisce e completa l'offerta dedicata alle istituzioni che si occupano del compito fondamentale della tutela della sicurezza dei cittadini", aggiunge Cannarsa. I quattro lotti previsti sono: Vetture con allestimento in colori di istituto (2.250 veicoli), Vetture con allestimento in colori di serie (1.000 veicoli), Vetture (250 veicoli) e Veicoli commerciali (500 veicoli).