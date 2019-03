Toyota partner di EON Reality per soluzioni realtà virtuale

Toyota Academy ed Eon Reality, società di Casalecchio di Reno (Bologna) specializzata nello sviluppo di soluzioni di realtà aumentata e virtuale, siglano una partnership. L'accordo, raggiunto in Italia e presentato alla Eon Exerience Fest 2019 a Bologna, prevede l'impiego della piattaforma Avr di Eon per le attività di formazione presso le aziende.

La piattaforma di realtà virtuale e aumentata sarà utilizzata in sinergia con il Toyota Production System, una metodologia sviluppata da Toyota per massimizzare l'efficienza nella produzione. I primi moduli di formazione Avr si concentreranno su operatori e conducenti di carrelli elevatori prima di spostarsi in aree come i magazzini automatici Toyota. Le due aziende lavoreranno, poi, insieme in workshop congiunti per decidere come accelerare al meglio l'uso della tecnologia Avr nella parte del settore industriale di Toyota.