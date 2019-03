Per nono anno, Hyundai main sponsor di Milano Design Week

Per il nono anno consecutivo la Casa coreana Hyundai parteciperà alla 58ma edizione della Milano Design Week - in programma dal 9 al 14 aprile - in qualità di main sponsor di Fuorisalone, e porterà alla MDW 2019 la sua innovativa visione della mobilità del futuro, interpretata attraverso una prospettiva lifestyle e design-oriented. Fermamente convinta che che un buon design nasca dal creare le giuste connessioni al momento giusto, Hyundai utilizzerà come fil rouge della sua presenza al Fuorisalone questa filosofia, svelando in anteprima - sotto il concept Style Set Free - nuove interpretazioni di un'esperienza unica, quella di vivere l'auto nell'era della guida autonoma.



Con un'esposizione avveniristica aperta per tutta la durata della MDW presso l'Opificio 31, Hyundai presenterà la sua innovativa visione della mobilità del futuro e mostrerà come le auto diventeranno veri e propri spazi di vita per gli individui.



''La Milano Design Week è la vetrina perfetta per Style Set Free - ha detto Wohnung Cho, executive vice president della divisione customer and marketing di Hyundai Motor - che rappresenta l'espressione creativa di come Hyundai immagina l'utente del futuro possa vivere l'auto e le esperienze ad essa connesse''. In occasione della MDW Hyundai presenterà anche Smart Docent, per la prima volta a Milano: un'audioguida che accompagnerà i visitatori nel corso dell'esposizione e caratterizzerà anche importanti eventi Hyundai in futuro. Per il 9 aprile appuntamento anche per la tavola rotonda interattiva realizzata in collaborazione con il brand internazionale di lifestyle Monocle e guidata dal suo direttore Tyler Brlé, a cui prenderanno parte personalità del calibro di Winy Maas - noto architetto paesaggista e urbanista, Li Edelkoort - esperta mondiale di tendenze - e Sangyup Lee - car designer. Tutti coloro che desiderano prendere parte alla discussione potranno registrarsi sull'apposita pagina hyundai.guide.