McLaren e Lego insieme per una Senna a grandezza naturale

Svelato il modello costruito in scala 1:1 con i Lego di McLaren Senna. Si sarebbero potute costruire 9 auto vere nelle stesso tempo che ci è voluto per questo modello, creato in tutta segretezza da assemblatori specializzati. Richieste quasi 5,000 ore di lavoro per assemblare il mezzo milione di pezzi che compongono questo modello, che spinge la bilancia fino a 1700kg: 500kg in più rispetto al vero.



Gli appassionati possono salire a bordo, mettersi al volante, schiacciare il bottone dello start posizionato sul tetto e sentire una simulazione sonora del ruggito del propulsore della vettura da 208mph. Inoltre sul modello in scala sono funzionanti come sulla vettura reale, le luci ed il sistema di infotainment.



Il modello nasce dalla partnership tra McLaren Automotive e Lego Group. I numeri del progetto sono incredibili: in totale 467,854 singoli pezzi sono stati impiegati per la costruzione.



L'assemblaggio, non si è mai fermato ed ha richiesto l'impiego di 10 modellisti specializzati e 2,725 ore per unire tutti i pezzi della LEGO McLaren Senna, il che equivale a 9 volte più del tempo necessario, per il meticoloso assemblaggio a mano di ogni singola vera Senna (300 ore). Unendo il design e lo sviluppo ci sono volute un totale di 4,935 ore per la creazione del modello e cha ha richiesto il contributo di 42 uomini e donne della squadra di costruzione.



Nella McLaren Senna trovano posto un sedile in fibra di carbonio, il volante ed i pedali della vera Senna. La vettura sfoggia anche i veri badge e cerchi McLaren ed i pneumatici Pirelli sono identici a quelli specificati per la vettura reale.



Le portiere sono rimovibili per facilitare l'accesso all'abitacolo. I fans di McLaren e Lego potranno avvicinarsi al modello in scala reale in una eventi che si svolgeranno nel corso del 2019, e includono il Goodwood Festival of Speed nel Sussex, a inizio luglio.



TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: