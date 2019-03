Suzuki partner del Giro d'Italia Giovani Under 23

Per il terzo anno consecutivo Suzuki èauto ufficiale del Giro d'Italia Giovani Under 23, manifestazione per la quale riveste in questo 2019 anche il ruolo di silver sponsor. L'annuncio è stato dato in occasione della presentazione della 42esima edizione della gara, presso l'Arena del Fico Eataly World di Bologna. La casa di Hamamatsu rafforza dunque la sua presenza accanto all'organizzazione della corsa a tappe dedicata ai campioni emergenti del ciclismo internazionale, che si preparano al grande salto verso il professionismo. Per l'intera durata del Giro, che si svolgerà dal 13 al 23 giugno prossimi, Suzuki metterà a disposizione dello staff dieci esemplari della sua ammiragliaS-Cross. Suzuki supporta l'organizzazione del Giro d'Italia Under 23 sin dal 2017, anno in cui la corsa è ritornata al centro della ribalta mondiale dopo cinque anni di assenza dal calendario.



Attraverso questa partnership Suzuki si schiera dalla parte dei giovani sportivi.