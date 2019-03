Senza patente 'prova' auto e ne danneggia 18, denunciato

Si è introdotto nel parcheggio di un'azienda di trasporti che consegna auto da immatricolare e, sebbene non abbia mai preso la patente, si è messo al volante di una delle vetture, che aveva la chiave nel quadro. Il 'giro di prova' ha provocato il danneggiamento di altre 18 auto, tutte Suzuki bianche nuove, che erano stoccate nel piazzale della ditta di logistica, all'interno dell'Interporto di Bentivoglio. Protagonista del gesto è stato, ieri mattina, un 24enne senegalese, residente a Bologna e già con qualche precedente di polizia. Il giovane, che è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato denunciato per danneggiamento dai Carabinieri, chiamati dai responsabili della ditta. Di fronte ai militari, non ha negato di essere stato lui e si è giustificato dicendo di avere voluto provare il 'piacere della guida, che non conosceva perché sprovvisto di patente. Con le sue manovre ha causato danni per parecchie migliaia di euro.