Opel, Mara Maionchi è ambasciatrice dei veicoli commerciali

Un 'giudice' d'eccezione per i veicoli commerciali di Opel che puntano sull'immagine, e sulla simpatia, di Mara Maionchi. La storica discografica scopritrice di talenti della musica italiana, prima, e protagonista televisiva delle passate edizioni di X Factor, è infatti stata scelta come ambasciatrice della nuova strategia di comunicazione dedicata alla gamma commerciale del marchio del gruppo PSA.



Reduce da un 2018 positivo in termini di vendite, il brand tedesco ha scelto di puntare su uno dei personaggi più quotati della scena mediatica nazionale anche in considerazione dell'offensiva di prodotto in corso con l'avvento della prossima generazione di Vivaro. Pur avendo già calcato le scene della pubblicità, per la Maionchi quella con il mondo delle automobile è la prima volta, anche perché per sua stessa ammissione, lei non guida. "Questa collaborazione non arriva in un momento casuale per me - ha raccontato lei stessa - perché quest'anno sono sessant'anni anni che lavoro. Ho iniziato con gli imbarchi internazionali nel 1959 e da allora non ho mai smesso di lavorare. Essere l'Ambassador dei Veicoli Commerciali Opel quindi ha una doppia valenza, quella di rappresentare un brand storico ma anche e soprattutto quella di celebrare il lavoro che, per me, è il vero motore del talento". Mara Maionchi presterà la sua immagine e la sua voce ad una campagna multipiattaforma incentrata sulla radio, mezzo privilegiato per la comunicazione dei veicoli commerciali, con un ventaglio di soggetti rivolti al target professionale e sempre simpatici, in linea con le caratteristiche di Mara, insieme al web. La campagna è partita sabato 16 marzo e coprirà, in diverse fasi l'intero 2019, anno di grandi novità per i Veicoli Commerciali Opel. "Opel è un marchio accessibile ed entusiasmante - ha commentato Andrea Leandri, direttore marketing di Opel Italia - e Mara Maionchi rappresenta valori perfettamente in linea con il nostro marchio, fornendone anche in termini di riconoscibilità con la sua voce e il suo approccio sempre diretto e ironico. Con lei ci divertiremo moltissimo ed abbiamo già iniziato a farlo".



Una campagna di comunicazione mirata alla sorprese, quella di Opel, che guarda anche al futuro ed in particolare all'introduzione del modelli elettrici/plug in che entro il 2024 dovrebbero abbracciare tutta la gamma del marchio, compresi i veicoli commerciali delle prossime generazioni.