LoJack e MotorK sviluppano piattaforma per customer service

LoJack Italia, società del gruppo CalAmp, leader nelle soluzioni telematiche per l'Automotive e nel rilevamento e recupero dei veicoli rubati e MotorK, la scaleup italiana che si occupa di digital Automotive, hanno annunciato una partnership per lanciare sul mercato una piattaforma di Customer Experience Management integrata, in grado di ottimizzare l'esperienza del cliente.

La piattaforma digitale cloud-based è progettata per migliorare le attività nel post-vendita, stabilendo un dialogo in tempo reale con i propri clienti durante tutto il ciclo di vita della vettura per mantenere i veicoli in piena efficienza, migliorare la sicurezza su strada e fidelizzare gli utenti.

Grazie all'integrazione dei dati LoJack nella piattaforma di Lead Management cloud-based sviluppata da MotorK, i concessionari auto di tutti i brand potranno disporre di informazioni utili per assistere il cliente in caso di crash oppure per un'avaria; in caso di incidente, grazie anche alla tecnologia proprietaria CrashBoxx, servizio che fornisce notifiche istantanee sugli effettivi crash, il dealer, avvertito tempestivamente della gravità del problema e del luogo in cui si è verificato, potrà supportare il proprietario del veicolo al meglio inviando un carroattrezzi, qualora necessario, e organizzando la riparazione in officina.

L'iniziativa, nata in Italia con l'obiettivo di estendersi a livello europeo, vuole inoltre permettere al dealer che la utilizza, non solo di gestire il processo di vendita del veicolo, ma anche di potenziare le attività aftersales identificando rapidamente le anomalie evidenziate dalle auto vendute: dal momento in cui si verificano alcune anomalie meccaniche al veicolo), all'avvicinamento alla soglia di chilometraggio per il tagliando o al cambio degli pneumatici per usura o stagionalità, proponendo proattivamente manutenzione o riparazione presso il proprio service e garantendo all'automobilista una vettura sempre in piena efficienza. Il dealer potrà accedere in tempo reale a molteplici informazioni relative alla vita quotidiana del veicolo.