Hyundai lancia teaser del film con protagonisti i tifosi

Hyundai lancia il teaser del suo nuovo film 'Il Giorno della Partita in Europa' che sarà presentato il prossimo 27 marzo.



Il video racconta il viaggio di cinque gruppi di tifosi - uno per ciascuna delle squadre partner di Hyundai: AS Roma, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Hertha BSC e Olympique Lione - per andare a vedere la partita della loro squadra del cuore, e del ritorno a casa.



Una rosa di campioni di tutti e cinque i club rivestiranno una serie di ruoli per arricchire l'esperienza del matchday. Ben 18 saranno i giocatori coinvolti, alcuni dei quali veri e propri beniamini dei tifosi.



'Il Giorno della Partita in Europa' intende celebrare il ruolo chiave che hanno i tifosi nel supportare la loro squadra del cuore e si muove nel filone della campagna 'For the Fans' che Hyundai ha avviato all'inizio della stagione 2018/2019 e che mette proprio i 'tifosi' - e la loro passione - al centro del palcoscenico.



Hyundai è top partner di Fifa dal 1999 ed è stato partner della Uefa per 18 anni fino al 2017. Il programma pan-europeo di sponsorizzazione dei club si inserisce nella strategia di sponsorizzazione all'interno del mondo dello sport, in particolare del calcio.