Citroën, stand del salone Ginevra vince il Creativity Award

Lo stand Citroën si aggiudica il 'Creativity Award 2019' del Salone di Ginevra. L'area espositiva, che rende omaggio al centenario del brand del double chevron, è risultato il miglior spazio allestito da un marchio all'interno del Palaexpò elvetico. Dal 2004, una giuria di professionisti della pubblicità e della comunicazione di Ginevra proclama ogni anno l'espositore del settore automotive con il miglior allestimento dello spazio espositivo, secondo una serie di criteri di idoneità. Quest'anno, a vincere la sedicesima edizione del premio è stata Citroën con il suo stand 'La Maison Citroën'. La giuria ha apprezzato in particolare come la marca abbia saputo valorizzare la sua storia ma nello stesso tempo anche la sua visione del futuro, privilegiando la convivialità e la qualità dell'accoglienza.



La Maison è stata allestita come una struttura unica, animata più volte al giorno dalla performance 'The Place to C', e con una zona organizzata come un circuito urbano dedicata a Ami One Concept, libera di circolare sullo stand. Uno stand che ha consentito al visitatore di immergersi nell'universo Citroën di oggi con 'La Maison Citroën', e di domani con il 'Comptoir Ami One', una zona con un esclusivo 'simulatore di esperienza digitale' a disposizione dei clienti, un reale 'distributore automatico' di mobilità facile e intuitivo, dalle informazioni sul prodotto fino alla consegna.