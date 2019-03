Auto che passione, mostra al Mauto tra grafica e design

Il Mauto inaugura la prossima settimana un'altra grande mostra, 'Auto che passione! Interazione fra grafica e design'. Si potrà visitare dal 29 marzo al 30 giugno, mentre continua fino al 26 maggio la mostra 'Marcello Gandini. Genio nascosto'.

Saranno esposte 30 opere - manifesti pubblicitari e opuscoli - realizzate dai grandi maestri della grafica come Marcello Dudovich, Leopoldo Metlicovitz, Marcello Nizzoli, Plinio Codognato e molti altri. Tra queste, alcune preziose illustrazioni realizzate da Carlo Biscaretti di Ruffia, fondatore del Mauto, ma anche grafico pubblicitario e sagace umorista.

A corollario della mostra di manifesti, saranno esposte sei vetture iconiche della storia del car design e rappresentative della sua evoluzione nei decenni. Una mostra per raccontare come design e grafica abbiamo interpretato e dato forma alle tendenze ed esigenze di uno specifico momento storico e come, nel tempo, si siano sviluppate le campagne di comunicazione di un prodotto divenuto oggetto di culto, l'automobile.