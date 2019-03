Mercedes e IWC insieme per la Coppa Milano-Sanremo

Mercedes Benz e IWC si incontrano alla XI edizione della Coppa Milano-Sanremo, in programma il prossimo 28, 29 e 30 marzo. I due marchi sono entrambi 'main partner' della competizione. L'occasione sarà utile per riportare sulle strade della storica gara di regolarità tre icone della casa di Stoccarda: due 300 SL 'Ali di gabbiano' e una 190 SL. Tre pietre miliari nell'hall of fame della Stella con storie nel proprio passato, come nel caso della 'cubana', una 300 SL 'barn find', recuperata da un appassionato nei sobborghi dell'Avana e riportata all'originario splendore dopo una lunga e complessa operazione di rimpatrio in Italia. Ancora una volta, le strade del Classic offrono l'opportunità di far correre insieme tradizione e innovazione della Stella, che ha affidato al club NGA il racconto live social della gara. Due team, uno classico e uno contemporaneo che, in anteprima assoluta per il mercato italiano, indosseranno i nuovi modelli IWC Pilot's Watches, segnatempo ufficiali della sfida tra tra le due squadre, sottolineando i momenti più avvincenti della gara con l'hashtag #racethetime. Mercedes-Benz Italia e IWC Schaffhausen, eccellenza della manifattura orologiera, da diversi anni realizzano insieme esclusive 'limited edition' che vestono i polsi di tanti appassionati e collezionisti.



''In oltre 130 anni di storia, tradizione e innovazione rappresentano i valori che da sempre identificano il nostro marchio - ha dichiarato Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia - Il suo futuro è in parte scritto anche nel suo passato e la partecipazione alla Milano-Sanremo, oltre a sottolineare il valore del nostro heritage con automobili da sogno, ha l'obiettivo di far vivere alle nuove generazioni, sempre più digitali e aperte alle nuove tecnologie, la passione dei propri genitori''.