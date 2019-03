Mazda al fianco del Padel, successo a prima tappa a Bari

È partita, con la 'tappa' di Bari del 20 marzo, la partnership ufficiale tra Mazda, e la Federazione Italiana Tennis, sezione Padel. Il circuito farà tappa anche a Riccione, Catania, Bologna, Roma e Torino e terminerà con il master a Milano a novembre 2019.



Il Padel è una disciplina in espansione legata al tennis da una stretta parentela. Adotta lo stesso punteggio del tennis e si disputa in campi di 20x10. I campi sono delimitati da pareti trasparenti che assicurano un perfetto rimbalzo della pallina e forniscono agli scambi ritmo e spettacolarità. Divertente e socializzante - si gioca in doppio - il padel può essere praticato da persone di tutte le età e capacità tecniche.



Mazda Italia ha scelto il padel perché è uno sport dinamico, divertente e fatto di passione. Protagonista della partnership saranno le nuove vetture Mazda presentate al recente motorshow di Ginevra.