A24, chiusa entrata Tornimparte per lavori

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 7 del 25 marzo alle 19 del 29 marzo prossimi sarà disposta la chiusura della rampa di entrata in autostrada A24 dello svincolo di Tornimparte (L'Aquila) limitatamente al traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso L'Aquila/Teramo. Conseguentemente, ai veicoli provenienti dalla viabilità esterna e diretti verso L'Aquila/Teramo si consiglia di utilizzare la SP 1 Amiternina per Villagrande, proseguendo sulla SS17 per L'Aquila, mentre a quanti sono diretti verso Teramo si consiglia di entrare in autostrada A24 allo svincolo L'Aquila Ovest.