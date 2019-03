Tris di premi per Abarth ai 'Best brands' di Auto Bild

La Abarth ha conquistato tre premi nell'ottava edizione dei 'Best brands', onorificenza assegnata dalla rivista tedesca specializzata nei motori Auto Bild. La Casa dello Scorpione ha ottenuto la vittoria assoluta nella categoria Design. I lettori del periodico hanno inoltre votato le Abarth 595 e 695 come migliori "Mini cars" e la 124 Spider come miglior 'Cabrio sino a 50mila euro', titolo che aveva già conquistato lo scorso anno.



Luca Napolitano, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per la regione EMEA, ha espresso soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti: "Siamo fieri di aver nuovamente conquistato i lettori della rivista specializzata Auto Bild, e soprattutto di aver vinto per la prima volta il titolo di miglior Design nella classifica assoluta - ha detto -. Un riconoscimento importante che si va ad aggiungere ai premi già vinti in questi primi mesi dell'anno, ad iniziare dal titolo di 'Best Car', nella categoria 'Mini Car' di importazione, assegnato, per la quarta volta di fila, all'Abarth 595 dai lettori della rivista Auto Motor und Sport. Questi prestigiosi premi rendono ancora più speciale il 70esimo anniversario del marchio: il 31 marzo del 1949, infatti, nasceva la leggenda dello Scorpione che ancora oggi continua ad affascinare e che abbiamo voluto celebrare con la nuova gamma "70esimo Anniversario", declinata sui modelli 595 e 124, e con le recenti 595 esseesse e 124 Rally Tribute che hanno esordito a Ginevra'.