Renault, Clio premiata al Gran Prix RTL - Auto Plus

Appena presentata al Salone di Ginevra e nuova Clio ottiene già il suo primo premio. Il pubblico l'ha eletta Auto di Serie del Salone di Ginevra 2019 al Grand Prix RTL - Auto Plus - Turbo. Una bella ricompensa per l'iconica city car del Gruppo, designata a maggioranza (56% dei voti), dopo una battaglia tra 8 modelli di serie presentati al Salone.

Dopo quasi 30 anni, Clio ha già venduto 15 milioni di unità, affermandosi così come il modello francese più venduto al mondo. Il 2019 segna l'inizio di questa quinta generazione, determinata a rimanere leader nel suo segmento. Clio conta su interni spaziosi e innovativi, con schermi che si attestano tra i più ampi della categoria, abbinati al nuovissimo sistema multimediale Easy Link. Dal punto di vista dell'innovazione, la city car della Losanga è un pioniere per Renault: l'auto inaugura, infatti, la nuova tecnologia ibrida E-Tech e si affacciano i primi dispositivi guida autonoma (Autonomous Drive II livello).

La best seller di casa Renault, che lo scorso agosto è stata l'auto più venduta in Italia, superando la regina di sempre, la Fiat Panda, si è imposta, dal 2013, come leader del segmento B in Europa e anche in Italia si attesta da anni come l'auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all'anno precedente.