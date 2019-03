Volvo, rete concessionarie aderisce a progetto Plastic Less

ROMA - Seguendo l'esempio dato da Volvo Car Italia nel 2018, anche i concessionari della rete aderiscono al progetto LifeGate Plastic Less per la lotta alle plastiche nei mari italiani promuovendo la posa di altri cestini Seabin. Lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate Plastic Less per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina); nei prossimi mesi alcuni dei concessionari più attivi della rete ufficiale Volvo in Italia daranno il loro contributo allo stesso progetto con la posa di altri dispositivi Seabin in alcuni dei punti chiave dei litorali italiani. L'iniziativa rafforza la collaborazione fra Volvo e LifeGate, società riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile, e viene attuata in collaborazione con le amministrazioni locali più sensibili alla tematica della salvaguardia dei mari. Ogni dispositivo Seabin per la rimozione delle plastiche è in grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici l'anno comprese le microplastiche e microfibre. Il progetto LifeGate Plastic Less sostenuto da Volvo Italia e dalle concessionarie Volvo si inserisce in un impegno ad ampio respiro di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale e della sostenibilità. Volvo Cars ha annunciato nel 2018 il progetto di eliminazione delle plastiche monouso da tutti gli uffici, dalle mense e dagli eventi realizzati dalla casa a favore di alternative sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. L'iniziativa comporta la sostituzione di oltre 140 tonnellate di articoli in plastica con prodotti realizzati con materiali alternativi.



Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l'impatto ambientale sia dei suoi prodotti sia delle sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima casa automobilistica ad annunciare un programma di elettrificazione di tutti i nuovi veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una strategia ulteriormente rafforzata dalla casa, che ha dichiarato il proprio obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato globale costituito fino al 50% da vetture completamente elettriche.