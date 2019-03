Auto: acquisti online? Consegne direttamente nel bagagliaio

I pacchi dei nostri acquisti online consegnati direttamente nel bagagliaio dell'auto. È quanto sta sperimentando Skoda con il suo progetto pilota Skoda Auto DigiLab. Insieme a Alza.cz e Rohlik.cz, la casa di Mlada Boleslav sta testando una soluzione sicura e pratica per tutti coloro che sono stanchi di dover recuperare i pacchi nei depositi o chiedere favori ai vicini di casa, cosa che capita spessissimo ai giorni nostri con i corrieri costretti a recapitare i pacchi altrove a causa dell'assenza dei diretti interessati. In futuro, chiunque acquisterà online potrà far recapitare il pacco direttamente nel baule della propria Skoda. Per sfruttare questo metodo di consegna, il cliente deve dare prima acconsentire alla consegna tramite app per smartphone. Quando l'ordine viene confermato, il corriere può quindi vedere tramite GPS la posizione dell'auto. Sempre utilizzando l'app, al corriere è permesso un solo accesso sicuro al vano bagagli per un periodo di tempo limitato. Il corriere posiziona il pacco, richiude l'auto tramite l'app e al cliente viene notificata l'avvenuta consegna. Skoda Auto DigiLab è il centro di sviluppo dei nuovi servizi di mobilità e tecnologia della casa automobilistica boema. È parte integrante della scena internazionale delle start-up ed è alla continua ricerca di nuove collaborazioni con realtà emergenti provenienti nel settore IT. Skoda Auto DigiLab sta lavorando con start-up globali, imprese innovative, università e centri d'innovazione provenienti in tutto il mondo. Nel 2017, a Tel Aviv è stato fondato Skoda Auto DigiLab Israel Ltd per massimizzare le presenza del brand nel cuore pulsante dell'innovazione tecnologica.