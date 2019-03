Bortuzzo: Zanardi, potrà diventare esempio per altri

Se Manuel Bortuzzo vorrà avvicinarsi allo sport paralimpico "dategli il mio numero". Alex Zanardi, a Sauze d'Oulx per la presentazione del progetto Bmw SciAbile, parla così del nuotatore ferito a Roma per uno scambio di persona e tornato in vasca da pochi giorni.

"E' una persona che dovrà trovare la sua strada e se avrà bisogno di un consiglio sarò felice di darglielo - aggiunge Zanardi - Ma non ho né il diritto né il dovere di indicare a lui come dovrà proseguire. La popolarità che gli è piovuta addosso può essere motivo di molta confusione - conclude il pilota, pluricampione paralimpico - Dovrà essere bravo a capire cosa è importante per sé e quello che è importante per gli altri e scegliere bene cosa fare. Perché quando le cose ti riescono bene, poi puoi diventare anche un esempio per gli altri".