Mostra al Museo Porsche celebra i 50 anni della iconica 917

ROMA - La più famosa Porsche da corsa di tutti i tempi ha compiuto ieri 50 anni: il debutto della 917 avvenne infatti al Motor Show di Ginevra il 12 marzo 1969 e ora il Museo della Casa di Stoccarda festeggia questo anniversario ripristinando il primo esemplare della 917 al suo stato originale. ''Il nostro approccio alla gestione delle auto d'epoca è cambiato notevolmente negli ultimi dieci anni - spiega Achim Stejskal, direttore del Museo Porsche - e oggi quando si ripristinano i veicoli dalla collezione storica attribuiamo grande importanza al mantenimento del materiale originale e tenendo conto della storia del singolo esemplare''. La Porsche 917-001 segnò l'inizio di una carriera agonistica senza precedenti, progettata con la precisa destinazione di vincere la 24 Ore di Le Mans e il Campionato mondiale marche, primo esemplare di una serie di 25 unità costruite per soddisfare l'omologazion. Il capo progettista era Hans Mezger, responsabile non solo del motore a dodici cilindri, ma anche del veicolo nel suo insieme. L'esemplare 001 fu esposto per la prima volta a Ginevra con una livrea bianca e sezione anteriore verde.



Nello stesso anno fu portata al Salone di Francoforte ma ridipinta in bianco e arancione. Quando la Porsche in seguito annunciò il trasferimento delle sue attività sportive al team John Wyer, la 917-001 venne ancora utilizzata come veicolo di presentazione ma con i colori blu chiaro e arancione dello sponsor, la compagnia petrolifera statunitense Gulf. Dopo il suo esordio alla 24 Ore di Le Mans, la Porsche 917-001 fu rielaborata nella versione a coda corta di Hans Herrmann e Richard Attwood nel settembre 1970 e successivamente consegnato alla Porsche Salzburg con i colori dell'auto che vittoriosa a Le Mans e il numero di partenza 23. Ora tecnici e ingegneri di Zuffenhausen e Weissach, hanno lavorato al restauro di questo prima 917 dando priorità assoluta alla conservazione e al riutilizzo dei materiali originali. La 917-001 sarà presentata nel prossimo maggio nel Museo Porsche, riportata alle condizioni originali del 1969. La celebrazione dei 50mo anniversario - in programma dal 14 maggio al 15 settembre 2019 - prevede una vasta esposizione speciale dal titolo Colors of Speed - 50 Years of the 917 con la presenza di 10 esemplari della iconica 917.