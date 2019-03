Con mossa democratica Putin mette sul mercato sua limousine

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Putin batte Trump almeno sul piano della limousine di rappresentanza, in quanto la nuova Aurus Senat L700 (formalmente 100% Made in Russia, ma con un determinante contributo di Porsche e altri consulenti occidentali) entra in servizio con largo anticipo rispetto alla nuova Cadillac della presidenza statunitense. La celebre 'Beast' avrebbe dovuto essere presentata al momento dell'insediamento di Trump ma è ancora in fase di messa a punto, mentre la Senat L700 del presidente russo è passata alla produzione in piccola serie.



Con questo debutto industriale (100 unità circa all'anno) e la presentazione al Salone di Ginevra, Putin aggiunge una ulteriore nota di merito alla operazione Senat, in quando la mastodontica berlina di rappresentanza ispirata alla Rolls Phantom (più di 6,6 metri di lunghezza) viene democraticamente immessa sul mercato di modelli luxury seppure priva delle soluzioni studiate dai servizi segreti russi.

Chiaramente ispirata nel design alla Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, la Senat L700 non 'racconta' nulla di nuovo in questo ambito, sia a livello di meccanica (motore V8 con sezione ibrida V8 per totali 590 Cv e 880 Nm di coppia) sia di equipaggiamenti, paragonabili nei sistemi per l'assistenza alla guida e il confort degli occupanti a quelli di analoghi modelli occidentali. In occasione del Salone di Ginevra la Aurus ha esposto anche la variante berlina della Senat, denominata P600, significativamente più corta (5,63 metri) e caratterizzata da un passo più 'umano' di 3,3 metri. Entrambe le auto sono costruite su una inedita piattaforma modulare che può essere adattata non solo in lunghezza e passo, ma anche in larghezza. Secondo indiscrezioni circolate a Ginevra su questa architettura dovrebbero nascere anche un minivan luxury (immginato per poter eliminare il Mercedes Classe V dalla shopping list degli enti statali e delle grandi aziende russe) che dovrebbe prendere il nome di Arensal e un suv egualmente lussuoso che sarà denominato Komendant. A regime la produzione della Aurus - che fa capo all'ente di stato NAMI (Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute) - dovrebbe raggiungere le 5.000 unità all'anno.