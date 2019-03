Free2Move Lease, il noleggio si estende anche a Opel

Free2Move Lease Italia estende ai veicoli Opel l'offerta di noleggio a lungo termine. Da questo mese infatti, Free2Move Lease amplia la propria offerta al quarto costruttore entrato di recente in Groupe PSA.



Dal lancio, avvenuto il 4 settembre 2017, Free2Move Lease ha contribuito alla crescita dei marchi del gruppo nel canale del moleggio. Nel 2018, primo anno completo di attività, Free2Move Lease ha registrato una crescita dei volumi del 60% rispetto al 2017, con un incremento del portafoglio del 50%.



Nel 2019 si prevede un ulteriore incremento dei volumi del 50%, grazie anche all'integrazione di Opel, che rappresenterà un ulteriore booster per Free2Move Lease nel suo percorso di crescita.



Uno dei maggiori punti di forza di Free2Move Lease è proprio la rete di concessionari che, con circa 300 dealer e 700 riparatori ufficiali, garantisce capillarità territoriale sia in termini di vendita sia di Assistenza Post Vendita, con conseguente Qualità del Servizio ad alti livelli. Tra gli assi strategici di Groupe PSA, la Soddisfazione del Cliente è, infatti, un valore costante misurato quotidianamente con priorità assoluta.



L'offerta di Free2Move Lease punta ad una formula 'all inclusive' (comprensiva, cioè, di copertura assicurativa completa, manutenzione a 360°, assistenza stradale H24, cambio pneumatici, vettura di cortesia, servizio clienti e gestione sinistri) grazie alla quale è sempre garantita al cliente la soluzione più rapida e flessibile durante tutta la durata del contratto.