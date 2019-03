Toyota e lo sport, al via partnership con il Giro d'Italia

In linea con l'iniziativa globale lanciata nel 2017 'Start Your Impossible', Toyota sostiene i valori dello sport. Oltre alla partnership con il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e con il Comitato Paralimpico (CIP), Toyota ha scelto di intraprendere quest'anno un nuovo percorso, divenendo partner ufficiale del 102esimo Giro d'Italia che, prenderà il via il prossimo 11 maggio e, per la prima volta, sarà rappresentato da una flotta di auto Full Hybrid Electric.



Il nuovo Rav 4 Hybrid e la nuova Corolla Hybrid saranno infatti le auto ufficiali del Giro. Quella con il mondo del ciclismo è una partnership significativa che debutterà, a partire da questo mese, con il presidio delle grandi gare di ciclismo classiche, come la 'Tirreno Adriatica' e la 'Milano Sanremo'. Oltre al mondo del ciclismo, Toyota è il main sponsor anche delle Deejay ten, le maratone non competitive di radio Deejay che da anni riuniscono runner di tutte le categorie nelle più belle città del nostro Paese, all'insegna della sportività e del rispetto per l'ambiente.