Al rally del Messico è show Ogier-Ingrassia su C3 WRC

La seconda giornata, quella più impegnativa per il rally del Messico, ha visto ancora una volta in testa la coppia Ogier-Ingrassia su Citroen C3 WRC. Una prestazione da primi della classe che ha consentito alla coppia di estendere il suo vantaggio complessivo a 27,0 secondi, dopo altre due vittorie di tappa a bordo della sua C3 WRC. Non è stata certo una giornata indimenticabile per l'altro equipaggio Citroen WRC, quello composto da Esapekka Lappi e Janne Ferm. I due finlandesi sono stati infatti costretti a fermarsi. La giornata più lunga del fine settimana (138,37 km), con gli 'stage' di Guanajuatito e Otates, è stata particolarmente sfortunata per i finlandesi che inizialmente sono riusciti a tenere il passo con i leader della gara ma poi, a pochi metri della fine, sono scivolati fuori strada. Qualche peripezia per i francesi Ogier-Ingrassia che hanno mostrato ancora una volta tutta la loro classe, riuscendo con una prestazione controllata a riconquistare la leadership su Otates dopo essere scivolati in seconda posizione. La magistrale dimostrazione dei sei volte campioni del mondo di rally è proseguita in un pomeriggio all'insegna del caldo, con temperature che si muovevano intorno ai trenta gradi.



L'unico equipaggio a giocare in sicurezza e a prendere due gomme di scorta, ha aumentato ancora di più il suo vantaggio con la tappa di Guanajuatito.



Con tre tappe in più da completare, due delle quali lunghe circa venticinque chilometri, l'ultimo giorno è all'insegna dell'adrenalina pura. ''È stata una tappa lunga e difficile - ha commentato Ogier - Abbiamo iniziato con una foratura e finito con un piccolo problema tecnico ma nel complesso abbiamo guidato bene. Sono contento di finire con un bel vantaggio e mi fido della mia squadra al lavoro sulla C3 WRC. Dobbiamo completare la nostra prestazione al top e ottenere il punteggio massimo''.

Classifica dopo la seeconda giornata di gara:

1.Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 1:18:33.8

2.Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +27.0

3.Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +29.2

4.Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +1:15.7

5.Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +4:37.1

6.Guerra / Zapata (Skoda Fabia R5) +12:06.0

7.Bulacia Wilkinson / Cretu (Skoda Fabia R5) +15:39.6

8.Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +16:32.4.