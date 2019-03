Rally Messico, Ogier-Ingrassia su C3 WRC in testa

Sebastien Ogier e Julien Ingrassia guidano il primo giorno di gara con la loro C3 WRC chiudendo con quattro vittorie di tappa, nonostante le temperature proibitive e le elevate altitudini. Quinto durante la notte, l'equipaggio Esapekka Lappi-Janne Ferm che ha dovuto prendere le misure cercando di adattarsi alle condizioni del Messico.



Un rally che giovedì ha vissuto non poche difficoltà a causa della chiusura improvvisa lungo il percorso sulle strade della famosa ex città mineraria di Guanajuato, per una rampa di salto costruita ad hoc e considerata poco sicura. La 'battaglia', di fatto, è quindi entrata nel vivo solo ieri con la tappa di El Chocolate che per Ogier e Ingrassia ha rappresentato la svolta decisiva. L'equipaggio a bordo della C3 WRC è passato al comando generale mettendo così a segno la seconda vittoria della giornata. Il successo è arrivato anche per la tappa di Ortega (il punto più alto del rally) mentre l'altro equipaggio (Lappi-Ferm) ha deciso di adottare un approccio decisamente più ponderato chiudendo la giornata in quinta posizione, a soli due secondi dal quarto posto. Il sabato, per il rally, rappresenta il giorno più lungo della settimana su una distanza di 138,37 km (oltre nove tappe).



''Sebastien e Julien hanno prodotto una prestazione notevole oggi, - ha predicato Pierre Budar, numero uno del Citroen Racing Team - Hanno inoltre confermato il loro buon feeling con la ghiaia. Esapekka e Janne hanno invece molta meno esperienza in questo rally, ma penso che possano essere soddisfatti anche della loro prestazione''. Soddisfatto lo è sicuramente Sebastien Ogier: ''È stata una buona giornata per noi, chiaramente, nonostante le condizioni molto difficili. È stato importante finire in una buona posizione''.

CLASSIFICA DOPO IL DAY 1

1.Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 1:18:33.8

2.Evans / Martin (Ford Fiesta WRC) +14.8

3.Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +21.1

4.Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +37.1

5.Lappi / Ferm (Citroën C3 WRC) +39.1

6.Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +1:00.7.