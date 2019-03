Jeep Renegade eletta 'SUV Urbain de l'Année'

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - La nuova Jeep Renegade è stata eletta "SUV Crossover Urbain de l'Année" (SUV Crossover Urbano dell'Anno) dai lettori della rivista specializzata francese SUV Crossover, pubblicata da Éditions Larivière.



La vasta gamma di motorizzazioni e versioni disponibili sulla Renegade affascina in modo particolare i clienti francesi che ne hanno fatto il modello Jeep più venduto in Francia, sin dai suoi esordi nel 2014. L'introduzione di nuovi motori turbo benzina, il 3 cilindri da 1,0 litri e 120 CV e il 4 cilindri da 1,3 litri con 150 CV o 180 CV, conferma che la Renegade rappresenta un'offerta interessante sia in termini di tecnologia che di nuove dotazioni. In anteprima mondiale al Salone dell'Automobile di Ginevra è stata presentata anche la nuova Jeep Renegade plug-in hybrid.



Julien Renavand, capo redattore della testata, ha dichiarato: "Presente da diversi anni nel segmento dei SUV urbani, la Renegade ha recentemente beneficiato di un restyling, sia per quanto riguarda l'estetica che per i contenuti tecnici, che le ha permesso di riposizionarsi ai vertici della categoria. Un ritorno apprezzato dai nostri lettori che non sono rimasti insensibili al fascino e alle qualità di questa Jeep".





