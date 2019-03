Show in apertura rally del Messico WRC, poi stop nel Day1

Il Day 1 del rally del Messico si è chiuso all'insegna delle emozioni con gli equipaggi accolti da una folla calorosa nel corso dell'evento cerimoniale che si è svolto a Guanajuato.

Il team Citroen Total World Rally, con la coppia Esapekka Lappi e Janne Ferm è riuscito a mettere a segno un grande spettacolo segnando il miglior tempo nello stage da 1,4 km che si è svolto nella serata di giovedì. Una prova - quella dello Street-Stage GTO - che purtroppo è stata fermata per motivi di sicurezza e che quindi non ha visto scendere in campo gli equipaggi di Tanak, Neuville e Ogier.

L'annullamento è stato deciso a causa del danneggiamento della rampa di un salto artificiale mal posizionato, unito alla enorme pericolosità in atterraggio delle vetture dopo averlo attraversato. Rischi che sono arrivati dopo i passaggi di Lappi e Mikkelsen.

Oggi la gara prosegue, nel Day 2, che prevede complessivamente 8 frazioni. Alla seconda SS da 31,57 km il pilota su C3 WRC nonché vincitore dell'ultimo rally di Montecarlo, Ogier, si è piazzato al secondo posto mentre il suo compagno di squadra Lappi si è classificato settimo.