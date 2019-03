Aci Milano aperto anche sabato mattina

Dopo due settimane di sperimentazione positiva da domani, 9 marzo, Automobile Club Milano estenderà l'apertura degli uffici di corso Venezia 43 anche al sabato mattina, dalle 8:30 alle ore 12:30. Lo rende noto l'ente. Gli uffici per le pratiche sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:50 e dalle 13:30 alle 17:00.

"È un passo importante per ampliare e rendere più flessibile la fruizione dei nostri servizi ai cittadini e ai nostri amici automobilisti", ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano. "Con l'apertura dei nostri uffici al sabato vogliamo aiutare chi, durante la settimana, non ha il tempo per pagare il bollo auto, rinnovare la patente con la relativa visita medica, svolgere pratiche di passaggi di proprietà o chiedere certificati", ha spiegato La Russa.