WRC sbarca in Messico, oggi prima prova dopo gli shakedown

Terza tappa oltreoceano per il WRC che sbarca in Messico. Dopo gli shakedown di questa mattina si comincia da Leon con la SS1 Street Stage GTO dalle 20 di questa sera per 1,4 km, su un totale di 21 prove e ben 313.87 km da percorrere fino a domenica.



Il rally del Messico è il primo di questa stagione a svolgersi su ghiaia. I dieci equipaggi sono pronti a darsi battaglia sulle calde strada d'alta quota intorno a Leon. I team Ogier-Ingrassia e Lappi-Ferm su Citroen C3 WRC sono determinata a conquistare il terzo podio consecutivo. Il rally del Messico è un evento unico nel suo genere, con caratteristiche particolari rispetto alle altre tappe in calendario, davvero impossibili da riprodurre in Europa. La squadra detiene il record come 'costruttore' qui, vincendo sette dei quattordici eventi disputati in WRC. Con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, Citroën ha anche l'equipaggio con il secondo miglior record dell'evento con quattro vittorie complessive, l'ultima delle quali è arrivata l'anno scorso. L'equipaggio francese ha quindi buone ragioni per avere autentiche speranze di successo, tanto più che i vincitori del Rallye Monte-Carlo correranno terzi al via il primo giorno, questa volta apparentemente meglio per ottenere il massimo assoluto dalla C3 WRC.



''Il miglior ricordo legato al rally del Messico - ricorda Sebastien Ogier, pilota - Citroen Total WRT - è sicuramente quello del 2008. È stata la mia prima apparizione in un evento WRC e ho compleanno con una vittoria nel campionato del mondo Junior. Fare il proprio debutto in questo ambiente e andar subito bene è stato come sognare ad occhi aperti''. Intanto i secondi finalisti svedesi Esapekka Lappi e Janne Ferm partono quinti in ordine di marcia: i finlandesi saranno determinati a continuare a migliorare, cercando anche di continuare a segnare punti importanti e, come risultato, adotteranno senza dubbio una strategia più graduale.



Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in carriera al Rally Mexico nel 2017, nella sua terza gara, la C3 WRC ha anche mostrato le sue qualità in questo round lo scorso anno, finendo sul podio (3°) e aggiudicandosi un totale di otto vittorie di tappa, il massimo da qualsiasi delle squadre. Per preparare l'evento di quest'anno e perfezionare ulteriormente il suo set-up, ogni equipaggio ha avuto due giorni di test nel sud della Spagna, in condizioni simili a quelle previste a León.



Citroen ha vinto sette volte il rally in Messico: uno con la Xsara WRC (2006), tre con la C4 WRC (2007, 2008 e 2010), due con la DS3 WRC (2011 e 2012) and uno con la C3 WRC (2017). IL PROGRAMMA GIOVEDì 7 10.00: Shakedown (Llano Grande) 18.00: Inizio day 1 (Leon) 20.08: SS 1 - Street Stage GTO (1,14 km) 21.38: Fine del day 1 (Leon) VENERDì 8 9.00: Inizio day 2 e service A (Leon - 15 mins) 10.18: SS 2 - El Chocolate 1 (31,57 km) 11.16: SS 3 - Ortega 1 (17,28 km) 12.59: SS 4 - Street Stage Leon 1 (1,11 km) 13.34: Service B (Leon - 40 mins) 15.17: SS 5 - El Chocolate 2 (31,57 km) 16.15: SS 6 - Ortega 2 (17,28 km) 17.18: SS 7 - Las Minas (10,72 km) 18.58: SS 8 - V-Power Shell Stage 1 (2,33 km) 19.03: SS 9 - V-Power Shell Stage 2 (2,33 km) 20.03: Flexi service C (Leon - 45 mins) SABATO 9 7.15: Inizio day 3 e service D (Leon - 15 mins) 8.23: SS 10 - Guanajuatito 1 (25,90 km) 10.11: SS 11 - Otates 1 (32,27 km) 11.08: SS 12 -El Brinco 1 (8,13 km) 12.53: Service E (Leon - 40 mins) 14.31: SS 13 - Guanajuatito 2 (25,90 km) 16.29: SS 14 - Otates 2 (32,27 km) 17.38: SS 15 - El Brinco 2 (8,13 km) 19.03: SS 16 - V-Power Shell Stage 3 (2,33 km) 19.08: SS 17 - V-Power Shell Stage 4 (2,33 km) 19.51: SS 18 - Street Stage Leon 2 (1,11 km) 20.21: Flexi service F (Leon - 45 mins) DOMENICA 10 8.00: Inizio day 4 e service G (Leon - 15 mins) 9.03: SS 19 - Alfaro (24,38 km) 10.11: SS 20 - Mesa Cuata (25,07 km) 12.18: SS 21 - Las Minas Power Stage (10,72 km) 13.53: Service H (Leon - 10 mins) 15.00: Podio