Ultime selezioni per il contest Suzuki 'Rally Italia Talent'

Sono arrivate alle battute finali le selezioni nazionali Suzuki per la sesta edizione di 'Rally Italia Talent', contest che quest'anno punta trovare un pilota amatoriale e un navigatore da schierare alla guida ufficiale di una Swift Sport in una competizione a ruote coperte valida per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Il prossimo weekend, dall'8 al 10 marzo, la Casa nipponica ha infatti in programma sul Circuito Internazionale cuneese di Busca la nona e ultima prova di selezione, al cui termine sarà definito l'elenco dei partecipanti alle semifinali.



Si chiuderà, così, la prima fase che ha riscosso un successo senza precedenti: gli iscritti sono stati più di 8.400, un dato conferma l'apprezzamento per questo format, creato da Aci nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come piloti o come navigatori. Le adesioni sono arrivate numerose per tutte le categorie previste dal regolamento (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati).



Nei vari appuntamenti, la compatta della Casa di Hamamatsu è apparsa a suo agio su pista e sui vari terreni affrontati. "A renderla efficace anche in condizioni di bassa aderenza - sottolineano dalla Filiale italiana - è soprattutto la sua eccezionale leggerezza, la stessa che le permette di essere emozionante anche sulle strade di tutti i giorni. Con una massa di soli 975 kg e un motore 1.4 Boosterjet da 140 Cv e 230 Nm, Swift Sport ha rapporti peso/potenza e peso/coppia tra i migliori della sua classe e, proprio come un'auto da corsa, reagisce in modo immediato e naturale a ogni comando impartito attraverso lo sterzo, i freni e l'acceleratore. È l'auto ideale per affinare le capacità di guida dei piloti in erba e per soddisfare anche quelli già più smaliziati, in cerca di un mezzo performante e molto divertente".