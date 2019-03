Debuttano a Torino i 'cuscini berlinesi', vicino a ciclabili

TORINO - Torino sperimenta per la prima volta i 'cuscini berlinesi', i dissuasori della velocità che rallentano le auto senza intralciare le bici e che saranno installati in via San Quintino, in prossimità dell'attraversamento pedonale di via XX Settembre. I 'berlinesi' hanno formata generalmente quadrata e non occupano tutta la carreggiata.



La novità è stata deliberata oggi dalla giunta comunale che ha dato il via libera a una nuova 'zona 30' nel quadrilatero tra i corsi Vittorio Emanuele II, Re Umberto, Matteotti e via Volta nell'ambito del progetto di collegamento ciclabile tra le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa. "Questi elementi di moderazione del traffico - spiega l'assessora alla Viabilità Maria Lapietra parlando dei nuovi dossi - verranno sperimentati a seguito del parere positivo del Ministero che ne ha autorizzato la messa in opera. Intendiamo utilizzarli per le nuove zone 30 e nella ridefinizione di quelle di vecchia istituzione dove la sola segnaletica quasi mai è sufficiente a limitare la velocità dei veicoli. Si tratta di un'importante innovazione sul tema della sicurezza stradale e verso la costruzione di una città sempre più attenta alla mobilità dolce", conclude.