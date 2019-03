Noleggio, per Arval Italia 2018 record con 200.000 contratti

Leader nelle soluzioni per la mobilità per aziende, piccole e medie imprese, e professionisti, Arval ha chiuso il 2018 in Italia con numeri da record: 199.270 noleggi, con una crescita dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Un risultato che è in linea con il trend positivo fatto registrare nel Vecchio continente (Europa del Sud +16%, Centrale +14%, del Nord +25%) e che, spiega Grégoire Chové, direttore generale della Filiale per il Belpaese è frutto della "qualità del servizio che i nostri stakeholder ci riconoscono come tratto distintivo".



Alla base dei numeri positivi riscontrati nella Penisola c'è il successo sia dei prodotti tradizionali, come l'affitto di lungo e medio termine e la sostituzione dei veicoli più anziani delle flotte aziendali, sia del lancio di nuove soluzioni di renting e servizi che hanno interessato gli automobilisti privati. Tra questi, da segnalare Arval for me, per la manutenzione e la riparazione delle macchine private (carrozzeria, pneumatici, cristalli), con la disponibilità di auto sostitutiva, presa e riconsegna del mezzo, traino, e Arval For Employee, un pacchetto studiato per soddisfare le esigenze di mobilità dei collaboratori delle aziende clienti. Ci sono poi varie partnership che agevolano l'utilizzo quotidiano delle quattro ruote in flotta, come quella per il pagamento automatico del pedaggio autostradale con Telepass. La multinazionale francese è presente nello Stivale dal 1995, dove oggi gestisce oltre 200.000 veicoli e vanta un portafoglio di più di 40.000 clienti. Il trend 2018 prosegue in quest'inizio di 2019 come anticipa lo stesso Chové: "Agli inizi del 2019 abbiamo ottenuto un traguardo storico: 200.000 veicoli noleggiati rappresentano un risultato eccezionale. Nei prossimi mesi, i nostri sforzi si concentreranno sul consolidare i prodotti e servizi, lanciati in particolare nell'ultimo biennio, continuando a lavorare trasversalmente in tutti i nostri business sulla qualità del servizio. Ci concentreremo per consolidare la presenza sul mercato business e accrescere l'impegno in quello dei privati".



L'affermazione italiana di Arval, appunto, è in linea con i risultati ottenuti a livello mondiale. Le soluzioni di noleggio a lungo termine della società del gruppo BNP Paribas sono offerte oggi in 29 Paesi. Lo scorso anno, la flotta noleggiata è cresciuta complessivamente dell'8,2%, raggiungendo 1.193.910 veicoli. Il numero dei mezzi ordinati è aumentato del 9%, per un totale di 353.302 veicoli, mentre quelli rivenduti alla fine del contratto di noleggio sono stati 254.207, in linea con il 2017.



Tra i mercati europei più importanti, oltre all'Italia, importanti risultati sono stati riportati in Spagna +19%, Francia +5%, Gran Bretagna +5%, Benelux +12%.