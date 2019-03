Da Sixt app unica per noleggio, taxi, carsharing, ridehaling

La multinazionale tedesca Sixt, leader internazionale nella fornitura di servizi di mobilità di alta qualità, ha lanciato sul mercato la prima piattaforma online al mondo che con un'unica applicazione permette di noleggiare un veicolo, chiamare un taxi, utilizzare una vettura di carsharing o chiedere un passaggio con il ridehaling, il sistema di trasporto 'social' che include l'utilizzo a pagamento di auto con conducente. L'app per smartphone può essere utilizzata sia per effettuare le prenotazioni sia per saldare il conto per le prestazioni utilizzate.



La nuova piattaforma 'Sixt One' garantisce l'interconnesione fra i prodotti 'Sixt rent' (autonoleggio), 'Sixt share' (carsharing) e 'Sixt ride' (ridehailing/taxi, quest'ultimo attivo in 250 grandi città in Europa e negli USA. I servizi proposti possono contare su circa 240.000 veicoli, 1.500 partner affiliati ed oltre un milione di guidatori. L'iniziativa, poi, integra anche proposte di altre realtà del settore taxi e ride-hailing, utilizzabili senza che i clienti debbano uscire dall'applicazione. Lo start operativo è stato dato in Germania ma, alla luce di un mercato dei servizi di mobilità che secondo una stima di PwC in Europa nel 2030 si avvicinerà ai 400 miliardi di euro, sarà esteso a breve a numerosi Stati del Vecchio Continente, Italia compresa, e nel mondo, dove la realtà teutonica è presente in 110 Paesi, conta 2.200 sedi e 20 milioni di clienti.



Nel commentare il lancio di 'One', Erich Sixt, presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda che ha sede a Pullach, vicino a Monaco di Baviera, ha sottolineato "Abbiamo creato un marchio eccezionale che è sinonimo di innovazione e servizi di massimo livello. In qualità di leader del mercato tedesco, oggi siamo molto più vicini alla nostra visione di fornitore globale per la mobilità individuale e abbiamo posto le basi per continuare la nostra storia di decenni di successo anche in futuro". Alexander Sixt, direttore strategico della società, ha aggiunto: "Come leader sul mercato con circa 240.000 veicoli in tutto il mondo, abbiamo costruito una base solida di clientela.



Ora compiamo il passo strategico successivo con la nostra nuova piattaforma di mobilità 'One'. Riuniamo ciò che ci appartiene e facciamo convergere autonoleggio, carsharing e ridehailing o taxi nella prima piattaforma di mobilità completamente integrata al mondo, non domani, ma oggi. Questo ci offre la possibilità di uno sviluppo illimitato nel crescente mercato dei servizi di mobilità. Unendo il già eccellente autonoleggio e il carsharing, SIXT supera i limiti delle offerte attualmente esistenti. Al fine di offrire alle persone una reale alternativa alla propria auto, abbiamo costruito una piattaforma aperta e ci rivolgiamo a tutti i fornitori di mobilità moderna e alle case automobilistiche. Solo un approccio basato sulla partnership ci permetterà di affrontare le sfide della mobilità futura".