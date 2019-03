A14, chiusura notturna Ortona-Pescara Sud

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14, per programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per tre notti consecutive con orario 22-6, dalle 22 di martedì 5 alle 6 di venerdì 8 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona (Chieti) e Pescara sud, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si potrà percorrere la SS16 adriatica, con rientro, sulla A14 alla stazione autostradale di Pescara Sud Francavilla, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio 'Alento est', situata all'interno del suddetto tratto.