Tesla, niente utile nel primo trimestre

Tesla annuncia un cambio di strategia con lo spostamento di tutte le vendite online, mentre il suo Ceo Elon Musk comunica che il primo trimestre il colosso delle auto elettriche non sarà in utile. In seguito alle dichiarazioni, Tesla e' affondata a Wall Street, con un calo dell'8,01% nel giorno della scadenza del pagamento di 920 milioni di dollari per il bond convertibile emesso cinque anni fa. Un pagamento che costringerà Tesla a 'bruciare' quasi un terzo della sua liquidità in un momento cruciale per la società.