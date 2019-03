Parata di otto Lamborghini Miura per il London Concours 2019

Celebrerà i 50 anni del film "The italian job" nel segno della Lamborghini Miura la prossima edizione del London Concours. Alla spettacolare rassegna, dedicata alle auto storiche, in programma nel cuore della capitale britannica i prossimi 5 e 6 giugno, è prevista la presenza di ben otto esemplari della splendida sportiva di Sant'Agata Bolognese disegnata da Marcello Gandini, svelata in premier mondiale al Salone di Ginevra del 1966. Auto da sogno che lasciò il segno nella scena iniziale della pellicola con Rossano Brazzi e Michael Caine, diretta da Peter Collinson, con un'esplosione contro una scavatrice in una galleria del passo del Gran San Bernardo da far piangere il cuore degli appassionati di supercar italiane.

Non sarà solo Miura, però, alla manifestazione, presso l'Honourable Artillery Company sono infatti attese oltre cento vetture di pregio collezionistico che competeranno per i premi finali in sette categorie e in cinque classi speciali. Tra le hypercar riflettori puntati su Ferrari F40 e Bugatti Veyron.

I biglietti della manifestazione sono già in vendita sul sito www.londonconcours.co.uk, a partire da 35 sterline, circa 40 euro.