Le Maire, Italia si unisca a progetto su batterie auto elettriche

VERSAILLES (FRANCIA) - Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, invita l'Italia ad unirsi all'accordo industriale raggiunto tra Francia e Germania. Un riferimento, in particolare, al progetto franco-tedesco nel comparto automotive per lo sviluppo di batterie al litio. "Spero ci sia una intesa", ha detto il ministro al termine del Forum economico franco-italiano di Versailles.



Secondo quanto riferito dallo stesso Le Maire, il progetto prevede investimenti per circa 20 miliardi di euro, di cui 5-6 per i prossimi 3-4 anni, per rispondere alla concorrenza asiatica nel comparto delle batterie destinate alle auto elettriche. Intervistato da Les Echos, il ministro aveva precisato nei giorni scorsi che Parigi e Berlino metteranno rispettivamente sul tavolo 700 milioni e 1 miliardo. All'iniziativa, fortemente promossa dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente Emmanuel Macron, si è aggiunta la Polonia e anche la Spagna potrebbe unirsi.