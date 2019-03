Coppa Milano-Sanremo, più vetture e novità

Si è aperta con qualche polemica la presentazione dell'XI rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara automobilistica più antica d'Italia, che si svolgerà, dal 28 al 30 marzo, lungo un percorso di quasi 700 chilometri che si snoderà tra Lombardia, Piemonte e Liguria per poi terminare nel Principato di Monaco.

E alla quale parteciperanno una settantina di equipaggi, fra cui quello del principe Emanuele Filiberto,il 20% in più dell'anno scorso. Gianpaolo Sacchini, ad della società organizzatrice Equipe GrandPrix - ieri sera nella conferenza stampa nel capoluogo lombardo - ha contestato l'applicazione dell'Area C (il ticket di ingresso è di cinque euro): "Non mi pare giusto che le auto storiche che valorizzano la città, la nostra cultura e lo sport debbano pagare. E anche il dover provvedere ad avere deroghe per circolare, come prevede la normativa lombarda, è complesso perché molte vetture sono straniere. Immaginate quali problemi", ha detto. La competizione - è stato sottolineato - si correrà con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei "gentlemen driver" che la idearono nel 1906, ma con numerose novità logistiche e sportive.



"L'evento è anche un modo per rinsaldare il legame e la collaborazione tra l'Automobile Club Milano e l'Automobile Club di Monaco, due luoghi simbolo del motorsport internazionale, per festeggiare i 115 anni di ACM", ha dichiarato Pietro Meda, vicepresidente vicario di Automobile Club Milano. Sono ammesse vetture costruite tra il 1906 e il 1976: fra gli iscritti piloti provenienti da Belgio, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito e Russia. Il nuovo percorso attraverserà molti più centri abitati tra cui Vigevano, Alessandria, Novi Ligure, Finale Ligure, Albenga e Loano, così da dare modo ad appassionati e curiosi di vedere da vicino i "bolidi di ieri" che hanno entusiasmato intere generazioni.