Una Mustang da montare, ecco la versione Lego

Ford e LEGO hanno annunciato l'introduzione sul mercato di un nuovo set dedicato alla Ford Mustang. Il kit, composto da 1.470 pezzi, potrà essere personalizzato grazie ai componenti aggiuntivi dedicati alla muscle car. Il set sarà disponibile presso i negozi Lego e shop.Lego.com dal 1 marzo.



Sviluppato in partnership con Lego Group all'interno della collezione Creator Expert, il nuovo set dedicato alla Ford Mustang è basato su una Fastback del 1967. L'auto ha carrozzeria blu, stripes bianche, logo Mustang e badge GT, sterzo funzionante, oltre ai cerchi a cinque razze. Misura 10 cm di altezza, 34 di lunghezza e 14 di larghezza. Il bagagliaio è apribile, così come il cofano che custodisce una riproduzione del classico motore V8 da 6.4 litri con batteria, tubazioni e filtro dell'aria. L'assale posteriore della vettura può essere sollevato, le portiere aperte e il pannello del tetto rimosso per consentire l'accesso agli interni con sedili classici, radio, e console del cambio.