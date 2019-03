Sfida vinta tra i ghiacci della Lapponia per Skoda Kodiaq RS

Dopo aver stabilito il record al Nuerburgring categoria Suv a 7 posti (tempo 9'29''84) lo Skoda Kodiaq RS ha messo a segno un'altra impresa: percorrere in meno di 24 ore i 1.417 km di neve e ghiaccio dell'andata e ritorno che separa la finlandese Rovaniemi, cittadina nota per ospitare la casa di Babbo Natale, dalla norvegese Capo Nord. Il Suv più potente della gamma del Costruttore Ceco per coprire la distanza ha impiegato per la precisione 21 ore 7 minuti, soste per rifornimento incluse, viaggiando alla velocità media di 67 km/h, sempre su strade imbiancate, affrontando temperature minime di -22 gradi centigradi, venti contrari sino a 68 km/h, senza riscontrare alcun tipo di inconveniente.



Organizzata dalla Filiale italiana della Casa di Mlada Boleslav, la '24 HouRS Ice Challenge' è stata affrontata con un modello completamente di serie, dotato di pneumatici chiodati.



Partita da Rovaniemi (sul limite del Circolo Polare Artico - Latitudine 66 33' 39'' Nord) alle 23, la vettura della prova ha raggiunto Capo Nord alle ore 9 per fare rientro al punto di partenza alle 20.17.



In vendita in Italia a 48.900 euro, omologato per sette persone, lungo 4,63 metri, il Kodiaq RS è dotato di trazione integrale a controllo elettronico ed è spinto da un motore biturbodiesel 2.0 Bi-TDI, in grado di erogare una potenza massima di 240 Cv e un picco di coppia di 500 Nm. Grazie al brio garantito dal suo quattro cilindri sovralimentato, accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge i 221 km/h di velocità massima.