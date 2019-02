Donald Trump "ringrazia" Fiat Chrysler per il nuovo piano in Michigan, finalizzato a creare più di 6.500 posti di lavoro, "raddoppiando la sua forza lavoro oraria come parte degli investimenti da 4,5 miliardi di dollari". All'indomani dell'annuncio, il tycoon scrive su Twitter: "grazie Fiat Chrysler. Stanno tutti tornando indietro negli Usa".