Auto, in rialzo a gennaio emissioni Co2 da benzina e gasolio

A gennaio 2019 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono state superiori di 266.640 tonnellate rispetto a quelle registrate nello stesso mese del 2018. Tale crescita corrisponde ad un aumento percentuale pari al 3,5%. È quanto emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico sui consumi di carburante.



In particolare, l'aumento riguarda entrambi i tipi di alimentazione: prendendo in considerazione le emissioni derivate dall'uso della benzina, l'incremento è stato del 2,4% (41.496 tonnellate in più) mentre per l'alimentazione gasolio il rialzo è stato del 3,9% con 225.144 tonnellate in più emesse.