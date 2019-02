Telepass: consumatori a Toninelli, rinnovi sconti pendolari

Rinnovare subito gli sconti sui prezzi Telepass per i pendolari. E' quanto chiede Federconsumatori al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, secondo quanto riporta una nota dell'associazione.

I consumatori ricordano che gli sconti per i pendolari che, per motivi lavorativi, percorrevano le autostrade italiane con forte frequenza fu istituita nel 2014. L'agevolazione, prevista per i pendolari autostradali in possesso di dispositivo Telepass, consisteva nella riduzione del pedaggio, applicata in misura progressiva, da un minimo dell'1% fino ad un massimo del 20%. Lo sconto è stato attivo fino al 31 dicembre 2017.

"In seguito a tale data - si legge nella nota - nonostante i nostri ripetuti solleciti, delle agevolazioni si è persa ogni traccia".