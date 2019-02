Smog: Cattaneo, a Milano Pm10 ancora sopra soglia nonostante Area B

"Area B è una scelta del Comune di Milano che non condividiamo e che intanto non ha prodotto effetti miracolosi". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, sottolineando che in città le rilevazioni del Pm10 di ieri, diramate oggi, "sono ancora sopra la soglia consentita e sono più alte dei giorni scorsi, nonostante l'attivazione" della nuova ztl.

Nel dettaglio, "i dati delle centraline di Arpa hanno rilevato a Milano punte fino a 75 microgrammi per metro cubo, ben al di sopra la soglia dei 50 consentito" ha aggiunto Cattaneo, mentre la media provinciale della concentrazioni di polveri sottili di ieri a Milano, secondo il bollettino dell'Arpa, è stata di 66,3 microgrammni per metro cubo. Con Area B, inoltre "c'è il rischio di colpire di più le fasce di popolazione che hanno meno possibilità per cambiare l'auto e le caldaie. Quindi dobbiamo puntare sugli incentivi e sulla consapevolezza delle persone attraverso la loro libertà di scelta, non sulle imposizioni", ha ribadito l'assessore a margine della seduta del Consiglio regionale dedicata ai cambiamenti climatici.