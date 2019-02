Rally: ad Adria GF Motori da record

Altro record superato per l'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki. La settima selezione regionale del Grande Fratello dei motori che si è svolta lo scorso fine settimana sull'Adria International Raceway di Cavanella ha superato la quota record di 800 iscritti con lo slogan #rallypertutti, numero mai raggiunto in una selezione nelle edizioni precedenti. Continua ad ottenere grandi consensi il format ideato nel 2014 da Renzo Magnani per consentire agli appassionati di accostarsi al mondo dei rally e per permettere ai più talentuosi di partecipare a una gara gratuitamente. Le 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, hanno ottenuto ancora una volta commenti sempre più entusiastici.

Grande interesse ha suscitato anche la prestigiosa partnership con Generali Italia, mentre si conferma quella con l'Aci del presidente Angelo Sticchi Damiani. La prossima selezione in Sicilia sullo storico Autodromo di Pergusa, con iscrizioni ancora aperte sul sito www.rallyitaliatalent.it.