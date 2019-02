Intestatario di 162 auto, deve pagare multe per 86mila euro

Un uomo di 47 anni, residente a Rosarno (Reggio Calabria) ma attualmente irreperibile, è risultato intestatario di 162 auto, che venivano utilizzate quasi sempre da pregiudicati per compiere furti nel Nord Italia.

Il 47enne è stato il destinatario di 162 verbali di contravvenzione emessi dai carabinieri di Garlasco (Pavia), per una somma complessiva di 86.148 euro. I militari hanno scoperto il giro che ruotava attorno all'uomo, indagando su un tentativo di furto messo a segno ad inizio novembre ad Alagna (Pavia): in quel caso era stata ritrovata una Volvo intestata al calabrese.

Partendo da questa auto, i carabinieri sono riusciti poi ad accertare che la stessa persona risultava proprietaria di altri 161 veicoli. I verbali di contestazione, con le relative multe, gli sono stati inviati per la violazione degli articoli del Codice della Strada riguardanti la "Richiesta di intestazione fittizia di veicoli" e "Circolazione con veicolo radiato per intestazione fittizia".

I carabinieri hanno richiesto al Pubblico registro automobilistico di Milano la cancellazione d'ufficio di tutti i veicoli. Inoltre sono già state sequestrate 20 auto tra le 162 di cui è risultato intestatario.