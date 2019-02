Ford a 'Esperienza Insegna' per sensibilizzare su sicurezza

Ford Italia al fianco di 'Esperienza InSegna', la manifestazione di divulgazione scientifica organizzata dall'associazione Palermoscienza, con il laboratorio 'Tecnologie Ford. Destinazione sicurezza', dedicato alle speciali suits sviluppate dall'Ovale Blu, per sensibilizzare i più giovani sulle tematiche della guida responsabile. L'evento è stato, di fatto, il primo appuntamento del progetto Safe & Educational 2019 dell'Ovale Blu, che nasce come declinazione del Ford Driving Skills For Life(DSFL).



Nel dettaglio, l'Esperienza InSegna nasce dall'idea di una che una efficace divulgazione scientifica debba passare attraverso una trasmissione multisensoriale del sapere, in modo da lasciare un Segno sui visitatori, con attività di divulgazione scientifica rivolte alla città, alle scuole e alle istituzioni.



La partecipazione alla manifestazione è stata l'occasione per raccontare l'impegno dell'Ovale Blu in tema di sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza e il progetto Ford Driving Skills For Life, programma di corsi gratuiti di guida responsabile, anche a ragazzi che non hanno ancora conseguito la patente.