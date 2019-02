Ambiente: a Firenze le e-Golf del Giro d'Italia Leaseplan

Sono arrivate a Firenze le auto elettriche del Giro d'Italia organizzato dalla società di noleggio a lungo termine LeasePlan, insieme a Volkswagen e Repower, per dimostrare i vantaggi della mobilità a emissioni zero sia per privati e aziende. Le Golf elettriche sono partite da Roma, facendo sosta a Montalcino, per approdare nel capoluogo toscano, in attesa della ripartenza per Milano. Testimonial il giornalista del sito vaielettrico.it ed ex direttore di Quattroruote Mauro Tedeschini, e Valentina Lo Surdo. "Con queste auto si possono percorrere distanze medio-lunghe, ma bisogna sapersi organizzare, le centraline elettriche non sono ancora dappertutto", dice Tedeschini, ricordando che Firenze in particolare "è all'avanguardia in Italia nella mobilità elettrica, è stata la prima città a mettere in elettrico molti taxi e servizi di car sharing". Lo Surdo ha apprezzato in particolare la silenziosità di marcia delle e-Golf: "Questa relazione ecologica fra auto silenziosa e un ascolto del paesaggio diverso".