Cupra porta Ateca al limite sui ghiacci dei Pirenei

In concomitanza con la ricorrenza del primo anno di attività, Cupra ha organizzato un duro test sui Pirenei con la sua attuale proposta di punta, l'Ateca. L'evento si è svolto pressoché in parallelo alla presentazione del concept ibrido Formentor, che prefigura il primo modello interamente sviluppato internamente, il cui arrivo è previsto sul mercato dal 2020. Per evidenziare le proprie capacità nel realizzare prodotti in grado di regalare emozioni nella guida al limite, anche sulla neve e sul ghiaccio, il marchio sportivo spagnolo del gruppo Volkswagen, fondato il 22 febbraio 2018, ha scelto il Suv derivato dall'omonima Seat, l'unico per ora del suo line-up a sfoggiare sulla calandra il logo di ispirazione tribale dalle due 'c' rovesciate (Leon Cupra continua a essere proposta come Seat). I test si sono svolti su un percorso prova allestito presso la stazione sciistica Pas de la Casa.



Proposta in Italia in un'unica versione, al prezzo di 44.000 euro, la Cupra Ateca è un Suv di 4,36 metri che abbina alla trazione integrale intelligente 4Drive un motore turbo benzina di 2,0 litri da 300 Cv di potenza massima e il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il suo quattro cilindri TSI a iniezione diretta eroga in maniera costante il picco di coppia di 400 Nm tra i 2.000 e in 5.200 giri. L'auto è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, di coprire il chilometro con partenza da fermo in 25,2 secondi e può raggiungere una velocità di punta di 247 km/h. Per quello che riguarda consumi ed emissioni, è omologata nel ciclo combinato WLTP per 8,5-8,9 litri/km e 192-201 grammi/km di CO2. A conclusione del test pirenaico con l'Ateca, dalla giovane Casa catalana hanno sottolineato: "Il passaggio dalla guida sicura sull'asfalto alle insidie della marcia su neve e ghiaccio può rappresentare una sfida ma quando si è al volante di un'auto caratterizzata da prestazioni e dinamismo straordinari, tutto diventa molto più semplice. Grazie all'avanzato e potente motore benzina e alla tecnologia per la regolazione dell'assetto, la Cupra Ateca è un Suv senza eguali e il sistema di trazione integrale intelligente 4Drive permette di affrontare le più svariate condizioni di marcia: si avvale di una tecnologia di trazione multidisco di ultima generazione, ad azionamento idraulico e comando elettronico, per trasmettere potenza alle ruote in modo estremamente controllato e ottenere la massima trazione anche nelle condizioni più impegnative".(ANSA).